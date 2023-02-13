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Сегодня, 19:58

Скабелка — о поражении от СКА: «Долго входили мы в этот матч. С такой командой так нельзя»

Мария Гусева
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от СКА (4:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Долго входили мы в этот матч. С такой командой так нельзя. Да, в атаке мы с первых смен играли неплохо. Но без шайбы сыграли безответственно. Учитывая, что мы знаем, где сейчас находимся и боремся за каждое очко, дали слишком большую фору такой команде, как СКА. Хочу сказать спасибо ребятам за то, что, несмотря на эти ошибки, они боролись до конца. Поблагодарю и болельщиков, которые гнали нас. Были шансы перевести игру в овертайм, но не получилось. Хочу сказать нашим болельщикам, чтобы верили в нас до конца. А получится выйти в плей-офф или нет — покажет последняя игра», — цитирует пресс-служба КХЛ Скабелку.

СКА набрал 97 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» остается на последнем месте в Восточной конференции, имея в активе 59 очков. Команда проиграла четыре из последних пяти матчей.

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК СКА
Андрей Скабелка
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 ЦСКА 62 39 23 86
3 Торпедо 62 40 22 85
4 Локомотив 63 38 25 84
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 62 27 35 66
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 61 8 53 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 62 36 26 78
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 61 34 27 77
5 Авангард 62 35 27 77
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Амур 62 28 34 65
9 Трактор 63 27 36 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 63 26 37 59
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Авангард – Динамо Мн
 4 : 2
13.02 16:30
Барыс – СКА
 4 : 6
13.02 19:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
13.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
13.02 19:30
Сочи – Сал. Юлаев
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