«Витязь» обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

«Витязь» обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ в сезоне-2022/23.

Это произошло после того, как минское «Динамо» в Омске уступило «Авангарду» (2:4) в основное время.

Таким образом, известны 11 из 16 участников Кубка Гагарина-2023.

Запад: СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» Москва, Витязь.

Восток: «Ак Барс», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Авангард».