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Сегодня, 19:26

«Витязь» обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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«Витязь» обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ в сезоне-2022/23.

Это произошло после того, как минское «Динамо» в Омске уступило «Авангарду» (2:4) в основное время.

Таким образом, известны 11 из 16 участников Кубка Гагарина-2023.

Запад: СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» Москва, Витязь.

Восток: «Ак Барс», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Авангард».

ХК Авангард
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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Нападающий СКА Жафяров набрал 300-е очко в КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 46 18 97
2 ЦСКА 62 39 23 86
3 Торпедо 62 40 22 85
4 Локомотив 63 38 25 84
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 62 27 35 66
8 Динамо Мн 64 25 39 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 61 8 53 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 62 36 26 78
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 61 34 27 77
5 Авангард 62 35 27 77
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Амур 62 28 34 65
9 Трактор 63 27 36 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 63 26 37 59
Результаты / календарь
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13.02 16:30
Авангард – Динамо Мн
 4 : 2
13.02 16:30
Барыс – СКА
 4 : 6
13.02 19:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
13.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
13.02 19:30
Сочи – Сал. Юлаев
 - : -
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