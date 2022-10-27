Скабелка: «Можем варьировать игроков в обороне, но с атакой сложнее»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:4).

«Непростая ситуация у нас сложилась. Были хорошие моменты, больше энергии, чем в предыдущих играх. Мы все делаем, чтобы этот результат переломить. Наши бригады большинства и меньшинства пока плохо работают. У нас вторая такая игра, когда хорошо начинаем, но важнее — как заканчиваем. Получилось забить две в начале.

Естественно, мы не добрые выходили после трех поражений. Я бы не сказал, что удаления нас прибили. Но, вместо того чтобы забивать, мы пропускали. При счете 2:0 могли третью забить, а вместо этого помогли «Сибири» вернуться в игру.

Одно дело — знать и хотеть остановить Короткова, другое — сделать это. У наших игроков большинства мысли, как забить, а не о том, как соперник вчетвером будет так агрессивно атаковать. Мы, конечно, были в курсе, как играют в меньшинстве Коротков и «Сибирь» в целом.

Мы можем варьировать игроков в обороне, но с атакой сложнее. Я надеюсь на скорейшее возвращение в строй Михайлиса и Шапю. Кайыржана выпустил на большинство, после того как Савицкий получил травму, а мы перешли на игру в три звена. Кайыржан рассматривался с начала сезона в этой роли. Он парень с голевым чутьем, умеет решать такие моменты», — цитирует тренера сайт лиги.