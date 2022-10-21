Скабелка назвал причину поражения от «Магнитки»: «Я не смог подготовить команду»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка назвал причину поражения от «Магнитки» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не смог я подготовить команду. Понимали с кем играем. «Магнитка» — быстрая, мастеровитая и мощная команда. Мы не вошли сразу с первой смены, провалили первый период. «Металлург» был быстрее, выигрывал всю борьбу. Забивали голы на любой вкус. Мы попытались потом переломить ход матча, но соперник не позволил. Надеялись, что наша шестерка защитников сыграет надежнее. Минеев, наверное, будет искать продолжение карьеры в другой команде.

С чем связана нестабильная игра? Перед «Куньлунем» был тяжелый выезд, сейчас тоже была тяжелая серия из четырех матчей. «Металлург» сыграл будто матч плей-офф с Казанью. Мы же хотели восстановиться, дали полегче тренировки, но, наверное, сделали не все правильно. Нашему тренерскому штабу надо разобраться», — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.

«Барыс» потерпел поражение после серии из трех побед подряд. Команда занимает четвертое место на Востоке, имея на счету 23 очка в 21 матче.