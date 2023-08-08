Тренер «Авангарда» Кравец — о вратаре Мишурове: «Сегодня доволен его игрой гораздо больше»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:2) на турнире Sochi Hockey Open.
— С нашей стороны очень хорошая игра — компактная и быстрая. Мы играли против очень хорошего соперника, который доказал на турнире, что умеет побеждать. Мы создали много моментов, забили в меньшинстве и большинстве. В целом довольны турниром. Всех посмотрели, всех увидели. Большинство игроков выполнили свою работу. Есть над чем порассуждать: кого оставить, кого поддержать, кому чем-то помочь.
— Как оцените игру вратаря Андрея Мишурова?
— Сегодня доволен его игрой гораздо больше, чем первой. Он чувствовал себя уверенно и все делал вовремя: и выходы, и помощь защитникам, и ловля шайбы. Андрей растет, добавляет. Сергей Звягин ведет хорошую работу со всеми вратарями. Думаю, Андрей должен прогрессировать и дальше.
«Адмирал» набрал шесть очков в трех матчах и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open. «Авангард» c 5 очками поднялся на 2-е место.
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