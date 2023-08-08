Тренер «Адмирала» Тамбиев — о поражении от «Авангарда»: «Не хватило правильных эмоций»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) на турнире Sochi Hockey Open.
«По игре нам не хватило правильных эмоций, особенно в третьем периоде. «Авангард» был больше заряжен на победу, особенно в атаке. Мы довольны, что выиграли этот представительный турнир. Провели хорошие игры, посмотрели сочетания и связки. Сейчас сделаем правильные выводы и будем готовиться дальше», — сказал Тамбиев после матча.
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