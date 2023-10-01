Главный тренер «Авангарда» Кравец: «Команда возвращается, ребята друг с другом играют и делают это хорошо»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу команды над «Куньлунем» (4:3 ОТ).
Омский клуб прервал серию из четырех поражений подряд.
«Большое спасибо болельщикам, которые снова приехали на матч с огромной верой. Все, что я обещал — сделали. Может быть с натяжкой, тяжело, но пусть будет такая первая победа. Проявили и мужество, и характер, да были ошибки, но те, кто ошибался, они и шайбу потом на себя ловили, и голы забивали. Команда возвращается, ребята друг с другом играют и делают это хорошо, особенно сегодня», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.
После этой игры омская команда занимает 7-е место в таблице «Востока» (13 очков в 11 матчах). 3 октября «Авангард» сыграет против «Торпедо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Ак Барс
|12
|8
|4
|17
|3
|Лада
|13
|7
|6
|17
|4
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|15
|6
|Трактор
|13
|6
|7
|14
|7
|Авангард
|11
|6
|5
|13
|8
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|9
|Амур
|12
|4
|8
|11
|10
|Барыс
|12
|3
|9
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|2
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|3
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|4
|Сочи
|12
|8
|4
|16
|5
|Спартак
|13
|7
|6
|16
|6
|Куньлунь РС
|14
|6
|8
|13
|7
|СКА
|11
|6
|5
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|10
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|10
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
Результаты / календарь
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30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
|1.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Авангард
|3 : 4 ОТ
|1.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|5 : 1
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