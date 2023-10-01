«Ак Барс» одержал победу над «Амуром» в домашнем матче

«Ак Барс» дома одержал победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

У казанской команды Кирилл Семенов и Илья Сафонов оформили дубли, еще одну шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. Единственный гол за хабаровскую команду забил Станислав Бочаров.

После этой игры «Ак Барс» вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, на счету команды 17 очков в 12 матчах. «Амур» расположился на 9-й строчке, набрав 11 очков в 12 встречах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Семенов — 3 (Галиев), 1:08 — 1:0. Сафонов — 2 (Петров, Адамчук), 4:57 — 2:0. Кагарлицкий — 5 (Петров, Сафонов), 18:35 — 3:0. Бочаров — 2, 19:31 — 3:1. Сафонов — 3 (бол., Юдин, Кагарлицкий), 24:49 — 4:1. Семенов — 4 (Галимов, Галиев), 57:26 — 5:1.

Вратари: Ахтямов — Калниньш (Бобков, 4:57).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 23 (10+4+9) — 31 (7+15+9).

Судьи: Гофман, Сергеев.

1 октября. Казань. Татнефть-Арена. 7282 зрителя