«Ак Барс» одержал победу над «Амуром» в домашнем матче
«Ак Барс» дома одержал победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
У казанской команды Кирилл Семенов и Илья Сафонов оформили дубли, еще одну шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. Единственный гол за хабаровскую команду забил Станислав Бочаров.
После этой игры «Ак Барс» вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, на счету команды 17 очков в 12 матчах. «Амур» расположился на 9-й строчке, набрав 11 очков в 12 встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы: Семенов — 3 (Галиев), 1:08 — 1:0. Сафонов — 2 (Петров, Адамчук), 4:57 — 2:0. Кагарлицкий — 5 (Петров, Сафонов), 18:35 — 3:0. Бочаров — 2, 19:31 — 3:1. Сафонов — 3 (бол., Юдин, Кагарлицкий), 24:49 — 4:1. Семенов — 4 (Галимов, Галиев), 57:26 — 5:1.
Вратари: Ахтямов — Калниньш (Бобков, 4:57).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 23 (10+4+9) — 31 (7+15+9).
Судьи: Гофман, Сергеев.
1 октября. Казань. Татнефть-Арена. 7282 зрителя
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|11
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|2
|10
|5
|1.10
|16:00
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Куньлунь РС – Авангард
|3 : 4 ОТ
|1.10
|17:00
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Ак Барс – Амур
|5 : 1