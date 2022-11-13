Знарок заявил, что у него нет конфликта с Радуловым

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок заявил, что у него нет конфликта с форвардом Александром Радуловым.

— После игры с «Торпедо» вы как будто ругались с Александром Радуловым на скамейке. Что было в том моменте?

— О чем вы говорите, какие могут быть отношения с игроком.

— Болельщики переживают из-за этого.

— Пусть не переживают, все нормально.

По ходу сезона тренер выводил на один матч из состава 36-летнего форварда.