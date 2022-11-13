Знарок: «В чем причина ошибок? Спросите у того, кто эту ошибку совершает»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Жалко проигрывать такой матч. Впереди неплохо играли, создавали моменты, но индивидуальные ошибки привели к поражению.

— Как оцените физическое состояние команды в третьем периоде? Как будто очень много сил вы отдали во втором периоде.

— Я думаю, вы ошибаетесь. Мы даже 10 минут играли в 3 звена, если бы я почувствовал, что у игроков плохое состояние, я бы так не делал.

— По какой причине сегодня не играл Станислав Галиев?

— Травмирован, на прессу не буду говорить, что с ним, зачем соперникам давать такую информацию. У него микротравма, нормально все будет.

— «Ак Барс» часто пропускает шайбы в конце третьих периодов при равном счете. В чем причина?

— Индивидуальная ошибка.

— Но это случается не в первый раз. В чем причина?

— Спросите у того, кто эту ошибку совершает.

— Но она системная.

— У нас осталось всего семь защитников, поэтому заменить кого-то очень сложно.

— Вы снова заменили вратаря в первом периоде. Нет опасения, что это скажется на психологии вратарей?

— Я постоянно говорю — есть тренер вратарей, который за это отвечает.

— А сами вы как думаете?

— Я не готов вмешиваться в эту работу, там другая психология, вы же понимаете.

— Второй период сегодня был лучшим в сезоне, вы согласны?

— Мы вообще неплохо играли сегодня в нападении, если бы не те индивидуальные ошибки, которые привели к 0:2, было бы хорошо. Мы неплохо играли, но и третий гол — индивидуальная ошибка, и четвертый.

— Таких ошибок довольно много.

— Много, но без ошибок не играют. Даже если кто-то ошибается, другие должны страховать. Один ошибся — другой помог.