Знарок: «В чем причина ошибок? Спросите у того, кто эту ошибку совершает»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Жалко проигрывать такой матч. Впереди неплохо играли, создавали моменты, но индивидуальные ошибки привели к поражению.
— Как оцените физическое состояние команды в третьем периоде? Как будто очень много сил вы отдали во втором периоде.
— Я думаю, вы ошибаетесь. Мы даже 10 минут играли в 3 звена, если бы я почувствовал, что у игроков плохое состояние, я бы так не делал.
— По какой причине сегодня не играл Станислав Галиев?
— Травмирован, на прессу не буду говорить, что с ним, зачем соперникам давать такую информацию. У него микротравма, нормально все будет.
— «Ак Барс» часто пропускает шайбы в конце третьих периодов при равном счете. В чем причина?
— Индивидуальная ошибка.
— Но это случается не в первый раз. В чем причина?
— Спросите у того, кто эту ошибку совершает.
— Но она системная.
— У нас осталось всего семь защитников, поэтому заменить кого-то очень сложно.
— Вы снова заменили вратаря в первом периоде. Нет опасения, что это скажется на психологии вратарей?
— Я постоянно говорю — есть тренер вратарей, который за это отвечает.
— А сами вы как думаете?
— Я не готов вмешиваться в эту работу, там другая психология, вы же понимаете.
— Второй период сегодня был лучшим в сезоне, вы согласны?
— Мы вообще неплохо играли сегодня в нападении, если бы не те индивидуальные ошибки, которые привели к 0:2, было бы хорошо. Мы неплохо играли, но и третий гол — индивидуальная ошибка, и четвертый.
— Таких ошибок довольно много.
— Много, но без ошибок не играют. Даже если кто-то ошибается, другие должны страховать. Один ошибся — другой помог.
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