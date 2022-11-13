Кравец отметил игру «Авангарда» в матче против «Ак Барса»
Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3).
«Хочу поздравить команду с очень тяжелой и важной победой, с хорошим выездом, как и болельщиков.
По игре — очень хороший матч, два сильных соперника бились в кровь на протяжении всех 60 минут. Агрессия, столкновения, атака, защита — все интенсивно и динамично. Естественно, есть ошибки в такой игре, но было много желания, страсти и мастерства. Хорошо, что вернулись в игру в третьем периоде, забили важные голы и выстояли в концовке», — цитирует тренера сайт КХЛ.
«Авангард» продлил победную серию до семи матчей и идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 30 матчах. «Ак Барс», потерпевший третье поражение подряд, с 29 очками после 29 игр идет строчкой ниже.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|30
|25
|5
|52
|2
|ЦСКА
|28
|18
|10
|41
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|40
|4
|Торпедо
|29
|18
|11
|37
|5
|Динамо М
|29
|16
|13
|36
|6
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|7
|Витязь
|29
|13
|16
|32
|8
|Спартак
|30
|12
|18
|29
|9
|Северсталь
|29
|11
|18
|29
|10
|Куньлунь
|31
|11
|20
|25
|11
|Сочи
|27
|4
|23
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|29
|19
|10
|40
|2
|Сал. Юлаев
|29
|17
|12
|40
|3
|Металлург
|29
|18
|11
|39
|4
|Адмирал
|30
|17
|13
|38
|5
|Сибирь
|31
|17
|14
|37
|6
|Авангард
|30
|16
|14
|35
|7
|Ак Барс
|29
|12
|17
|29
|8
|Барыс
|30
|13
|17
|28
|9
|Трактор
|30
|12
|18
|27
|10
|Амур
|27
|10
|17
|24
|11
|Нефтехимик
|29
|11
|18
|23
|14.11
|12:00
|
Амур – Трактор
|- : -
|14.11
|19:00
|
Куньлунь – Торпедо
|- : -
|14.11
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|14.11
|19:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|14.11
|19:30
|
Динамо М – Спартак
|- : -