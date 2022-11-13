Кравец отметил игру «Авангарда» в матче против «Ак Барса»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3).

«Хочу поздравить команду с очень тяжелой и важной победой, с хорошим выездом, как и болельщиков.

По игре — очень хороший матч, два сильных соперника бились в кровь на протяжении всех 60 минут. Агрессия, столкновения, атака, защита — все интенсивно и динамично. Естественно, есть ошибки в такой игре, но было много желания, страсти и мастерства. Хорошо, что вернулись в игру в третьем периоде, забили важные голы и выстояли в концовке», — цитирует тренера сайт КХЛ.

«Авангард» продлил победную серию до семи матчей и идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 30 матчах. «Ак Барс», потерпевший третье поражение подряд, с 29 очками после 29 игр идет строчкой ниже.