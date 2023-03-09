Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: «Мы вели в счете. «Салават» отскочил»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Кто сказал, что мы отскочили? Это «Салават» отскочил. Мы 3:0 вели», — сказал Тамбиев.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.