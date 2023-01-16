Скабелка: «Мы этой командой идем весь сезон, так что для исправления ситуации есть только внутренние резервы»

Главный «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).

«Отпустили мы момент победный. Не скажу, что плохо играли. Потратили много сил. Второй период неплохо играли, в третьем провели достаточно времени в зоне атаки. Но нас наказывают за малейшую потерю концентрации. А нам такие голы тяжело даются.

Будем переламывать. Мы этой командой идем весь сезон, так что для исправления ситуации есть только внутренние резервы. Парни умеют выигрывать, но, начиная с выезда на Дальний Восток, у нас ушли победы.

У «Сибири» ситуация другая, они на ходу. Они научились играть на победу. Может складываться впечатление, что отдают инициативу, но так новосибирцы играют почти все матчи. Это не хватает нам. Мы много атакуем, но концентрации играть все 60 минут без шайбы нам недостает», — цитирует тренера сайт КХЛ.