Щитов: «Козлов должен был остаться главным тренером «Салавата Юлаева»

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов отреагировал на то, что уфимский клуб не стал увольнять главного тренера команды Виктора Козлова.

«Я считаю, что Козлов и должен был остаться. Команда при нем хорошо играла в регулярке. Она была фаворитом в серии против «Трактора», потому что «Салават Юлаев» занял более высокое место в чемпионате. Но челябинская команда была очень сильной. Проиграли равному сопернику — такое бывает. Также я был уверен, что руководство клуба останется. По-другому просто и быть не могло, потому что его назначает глава республики. Они из одной команды — «команда Хабирова», как у нас в Башкирии называется. Как я понимаю, они давно вместе работают, и нет предпосылок, чтобы кого-то убирали. Все закономерно», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Ранее «СЭ» стало известно, что Козлов и генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов продолжат работу с командой в следующем сезоне.

«Салават» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Трактору» со счетом 2-4 в серии. В регулярном чемпионате команда набрала 90 очков и заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции.