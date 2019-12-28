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Гиртс Анкипанс: «Игра у нас не удалась»

22:24
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Главный тренер рижского «Динамо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:5).

— Игра сегодня у нас не удалась, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Нижнего Новгорода. — «Торпедо» — очень остроатакующая команда. Мы хотели создать на льду плотность, предложить очень вязкую игру. Но, скажем так, не сделали этого. Это главная причина сегодняшнего поражения.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/15956-torpedo-nizhegorodskaja-obl-dinamo-riga.html

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