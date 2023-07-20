Герсонский рассказал, смогут ли тренеры «Авангарда» по физподготовке работать по конспектам Бови

Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский порассуждал о том, как в КХЛ строятся взаимоотношения между главными тренерами и тренерами по физподготовке.

«Команды, в которых работал Бови, всегда добивались хороших результатов, и это говорит о многом. Но я не знаю уровень знаний Макрицкого и Селиверстова. Смогут ли они работать по «конспектам» Бови? Конечно же, система подготовки «Авангарда» к предыдущим сезонам досконально конспектировалась, записывались нагрузки, упражнения. Поэтому в клубе все прекрасно помнят, все осталось в «копилочке», и, безусловно, все это будет взято на вооружение. При этом тренеры могут добавить и что-то свое, это вполне нормальное явление.

Отмечу при этом, что взаимодействие между главным тренером и тренером по физподготовке — это важный фактор, не в каждом тренерском штабе это могут выстроить все идеально. Поэтому занятия на льду могут перечеркивать работу на земле, и наоборот. Надо настроить работу так, чтобы одна направленность помогала развивать другую, которую выполняет другой тренер. И это чаще всего становится ахиллесовой пятой тренерских штабов. Немногие главные тренеры способны избежать ошибок в этом», — цитирует Betonmobile.ru Герсонского.

Американский тренер по физподготовке Брэндон Бови после пяти лет работы в «Авангарде» вернулся в «Ак Барс», где ранее провел два сезона. В омской команде его заменит 32-летний Вячеслав Макрицкий, который два года был помощником Бови.