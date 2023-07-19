Виктор Игнатьев назначен новым главным тренером «Куньлуня»
«Куньлунь» на официальном сайте объявил о назначении Виктора Игнатьева на пост главного тренера команды.
53-летний латвийский специалист в прошедшем сезоне входил в штаб Грега Айрленда, который покинул клуб 2 июля.
«Виктор Игнатьев имеет богатый опыт работы со сборной Латвии не только на чемпионатах мира и Олимпийских играх, но и в олимпийской квалификации, причем, что особенно важно, этот опыт победный, — говорится в сообщении клуба. - Кроме того, он не первый год работает в системе «Куньлунь Ред Стар» и хорошо знает игроков сборной. Учитывая его разносторонний опыт, мы уверены, что на сегодня Виктор Игнатьев является лучшим кандидатом на пост главного тренера. Очень надеемся, что под его руководством сборная и клуб смогут выполнить поставленные на предстоящий сезон задачи».
В сезоне-2022/23 «Куньлунь» не смог выйти в плей-офф КХЛ, заняв предпоследнее место в Западной конференции.
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