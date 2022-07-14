Генменеджер «Динамо» рассказал о задачах команды на сезон-2022/23

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин рассказал о задача команды в предстоящем сезоне.

«Готовимся к новому сезону, который будет интересным. Команда очень сильно обновилась, практически строится с нуля, и эмоции только положительные. Что касается задач на сезон, то в «Динамо» всегда высокие задачи и каких-то минимальных задач мы не ставим. Мы хотим двигаться шаг за шагом, попадать в плей-офф, а там может быть все что угодно.

Говоря о плей-офф, там может быть много факторов, влияющих на результат, от травм до физического и функционального состояния. Поэтому задачи на сезон всегда самые высокие», — приводит слова Сопина ТАСС.

В прошедшем сезоне «Динамо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, уступив в четырех матчах ЦСКА.