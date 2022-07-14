В «Динамо» исключили возможность возвращения Яшкина в клуб

Генеральный директор «Динамо» Алексей Сопин исключил возможность возвращения нападающего Дмитрия Яшкина в московский клуб.

«С Яшкиным мы переговоры о возвращении не ведем. Думаю, тут финансовые требования достаточно высокие. Насколько я знаю, он сам несильно хотел бы играть в «Динамо». Думаю, в скором времени — может, в ближайшие дни и недели — мы объявим еще пару игроков, которые пополнят наши ряды, в том числе и один иностранец. Мы ищем защитника и нападающего», — приводит ТАСС слова Сопина.

29-летний Яшкин выступал за «Динамо» с 2019 по 2021 год.

В прошлом сезоне чех российского происхождения выступал за «Аризону». Форвард принял участие в 12 матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 1 голевую передачу.