Генменеджер «Динамо» объяснил обмен Войнова и Шипачева на символическую компенсацию
Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин объяснил обмен главных звезд клуба на символическую компенсацию в 1000 рублей.
5 мая Шипачев и Войнов перешли из московского клуба в «Ак Барс».
«Шутки на тему обмена Войнова и Шипачева на символическую компенсацию? Мы заявляли определенный интерес в виде трех-четырех игроков, но в «Ак Барсе» работают неглупые люди. Они тоже смотрят на перспективу и прекрасно понимали, что отдавать молодых игроков, которые могут понадобиться им в будущем, не входит в их интересы. Поэтому они сразу отказали нам по тем хоккеистам, которых мы запрашивали».
Генменеджер «Динамо» заявил, что в плане финансовой части Шипачев и Войнов являлись очень высокооплачиваемыми игроками.
«Шипачев и Войнов были большой нагрузкой на платежную ведомость «Динамо» и на потолок зарплат. У нас было два-три конкретных предложения по ним от других клубов, но у них действовал пункт на запрет обмена, и мы не могли ими спекулировать и говорить, что в случае чего они поедут в Хабаровск. Для осуществления обмена должно было совпасть желание всех трех сторон, и это накладывало осложнения на организацию сделки», — сказал он.
Сопин отметил, что если бы «Динамо» откладывало обмен, но несло бы финансовые затраты.
«Расставание с хоккеистами не было спонтанным решением, и мы вступили в диалог с Казанью сразу после завершения плей-офф. Переговоры велись долго, и, к сожалению, ничего другого, кроме разгрузки ведомости, мы извлечь не смогли», — заявил генменеджер московского клуба.
35-летний Шипачев в прошлом сезоне провел 59 матчей за «Динамо» набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».
На счету 32-летнего Войнова за бело-голубых в прошедшем сезоне — 51 игра и 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4