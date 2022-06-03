Генменеджер «Динамо» объяснил обмен Войнова и Шипачева на символическую компенсацию

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин объяснил обмен главных звезд клуба на символическую компенсацию в 1000 рублей.

5 мая Шипачев и Войнов перешли из московского клуба в «Ак Барс».

«Шутки на тему обмена Войнова и Шипачева на символическую компенсацию? Мы заявляли определенный интерес в виде трех-четырех игроков, но в «Ак Барсе» работают неглупые люди. Они тоже смотрят на перспективу и прекрасно понимали, что отдавать молодых игроков, которые могут понадобиться им в будущем, не входит в их интересы. Поэтому они сразу отказали нам по тем хоккеистам, которых мы запрашивали».

Генменеджер «Динамо» заявил, что в плане финансовой части Шипачев и Войнов являлись очень высокооплачиваемыми игроками.

«Шипачев и Войнов были большой нагрузкой на платежную ведомость «Динамо» и на потолок зарплат. У нас было два-три конкретных предложения по ним от других клубов, но у них действовал пункт на запрет обмена, и мы не могли ими спекулировать и говорить, что в случае чего они поедут в Хабаровск. Для осуществления обмена должно было совпасть желание всех трех сторон, и это накладывало осложнения на организацию сделки», — сказал он.

Сопин отметил, что если бы «Динамо» откладывало обмен, но несло бы финансовые затраты.

«Расставание с хоккеистами не было спонтанным решением, и мы вступили в диалог с Казанью сразу после завершения плей-офф. Переговоры велись долго, и, к сожалению, ничего другого, кроме разгрузки ведомости, мы извлечь не смогли», — заявил генменеджер московского клуба.

35-летний Шипачев в прошлом сезоне провел 59 матчей за «Динамо» набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».

На счету 32-летнего Войнова за бело-голубых в прошедшем сезоне — 51 игра и 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».