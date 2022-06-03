Грицюк назвал полуфинал со Швецией на Олимпиаде-2022 самым ярким моментом в прошедшем сезоне

Нападающий сборной России и «Авангарда» Арсений Грицюк рассказал о самом ярком моменте в прошедшем сезоне.

«Наверное, полуфинальная игра со Швецией на Олимпиаде, когда я реализовал победный буллит, — приводит слова Грицюка RT. — Все-таки именно поездка в Пекин была наиболее запоминающейся».

Также нападающий рассказал, оставил ли себе победную шайбу с матча против сборной Швеции.

«В команде нет такой традиции. Мне кажется, если бы каждый забирал свои дебютные шайбы, они бы закончились уже после первой игры. Если бы выиграли в финале, тогда, наверное, сохранил бы. А так нет», — сказал он.

Напомним, что в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине сборная России потерпела поражение от команды Финляндии со счетом 1:2.