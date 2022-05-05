Шипачев и Войнов перешли в «Ак Барс» из московского «Динамо»

Форвард Вадим Шипачев защитник Вячеслав Войнов перешли из московского «Динамо» в «Ак Барс». Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба 5 мая. Московская команда получила за хоккеистов денежную компенсацию.

Контракты Шипачева и Войнова с «Ак Барсом» действуют до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно.

35-летний Шипачев в прошлом сезоне провел 59 матчей за «Динамо» набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».

На счету 32-летнего Войнова за бело-голубых в прошедшем сезоне — 51 игра и 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».

Шипачев и Войнов становились олимпийскими чемпионами в 2018 году в составе сборной России.