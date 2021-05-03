Генменеджер «Авангарда» рассказал о том, какой будет вратарская линия команды в новом сезоне

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал будущие изменения во вратарской линии.

— Чемпионский вратарь — это особая каста. Знаю, что на Шимона есть много претендентов. Он сам честный и открытый парень. Мы с ним много проговорили, обсудив финансовые условия. Сейчас мяч на его стороне. Но я уверен, что он выберет наш клуб для продолжения карьеры. Речь идет о двухлетнем контракте. Хотим, чтобы чемпионская команда в максимально приближенном составе переехала бы через год в Омск, чтобы ее смогли увидеть в деле наши болельщики.

С подписанием Шимона контракт Бобкова будет слишком большим под потолком. Тут я бы хотел разделить разум и сердце, чтобы сделать правильное решение. Мне очень импонирует Игорь как человек и вратарь. Но здесь надо сделать рациональный шаг. Мы разговариваем с представителями Демченко, узнаем о его планах. На Кареева не рассчитываю даже теоретически, поскольку знаю, что он остается еще на год в Финляндии и уже согласовал условия по новому контракту с ТПС. Когда нам Грубец даст окончательный ответ, то будем исходить из ситуации с потолком зарплат. Дайте время — рынок только открылся. Дальше поймем, что делать с Бобковым и Демченко.

(Михаил Зислис)

Полностью интервью Алексея Волкова читайте здесь