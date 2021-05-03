Лучший бомбардир «Витязя» Дэнфорт подписал контракт с «Коламбусом»
21:10
Канадский форвард Джастин Дэнфорт подписал контракт с «Коламбусом». Он заключил соглашение до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт клуба.
В этом сезоне 28-летний нападающий выступал в КХЛ и стал лучшим бомбардиром «Витязя», набрав 55 (23+32) очков в 58 матчах регулярного чемпионата.
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