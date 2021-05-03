Лучший бомбардир «Витязя» Дэнфорт подписал контракт с «Коламбусом»

Канадский форвард Джастин Дэнфорт подписал контракт с «Коламбусом». Он заключил соглашение до конца сезона-2021/22, сообщает официальный сайт клуба.

OFFICIAL: We have signed F Justin Danforth from the KHL's Vityaz Podolsk to a one-year contract beginning in 2021-22 ??



DETAILS: https://t.co/13Gb4RbuyH#CBJ | @Huntington_Bank pic.twitter.com/HLZdVsSlPB — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) May 3, 2021

В этом сезоне 28-летний нападающий выступал в КХЛ и стал лучшим бомбардиром «Витязя», набрав 55 (23+32) очков в 58 матчах регулярного чемпионата.