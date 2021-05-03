Генменеджер «Авангарда»: «Не дам манипулировать нами ни агентам, ни игрокам»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ситуации с уходом из клуба нападающего Егора Чинахова, который подпишет трехлетний контракт с «Коламбусом».

— Хочу подчеркнуть, что это его решение. Выбрал и выбрал. Никаких запасных аэродромов в плане аренды мы не рассматриваем. Если подпишет контракт, поедет в «Коламбус», «Авангард» его ждет через три года.

— А если он захочет через год вернуться?

— Мы не благотворительная организация, которая воспитывает людей, вкладывает в них душу, чтобы они потом они помахали нам рукой и уехали. «Авангард» жестко отстаивает свои интересы. У нас клуб с большой историей и большим негативом извне. Мы способны обороняться, но делать это будем справедливо. Со своей стороны хочу сказать, что не дам нами манипулировать ни агентам, ни игрокам.

— То есть мосты сожжены на три года?

— Я не исключаю, что ситуация, возможно, изменится. Егор сделает какие-то выводы и поймет что-то для себя в этой ситуации. Но на данный момент мы не будем запасным аэродромом и станем рассматривать его кандидатуру только после истечения контракта в НХЛ.

(Михаил Зислис)

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