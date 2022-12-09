Генменеджер «Авангарда» рассказал, как идет поиск нового вратаря
Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал «СЭ» о том, возможно ли подписание нового голкипера до конца трансферного дедлайна.
— У вас сейчас остались варианты с вратарем? К вам активно отправляют Евгения Аликина.
— Отправлять можно кого угодно. У человека есть действующий контракт. Весной он заканчивается, и Аликин становится неограниченно свободным агентом. Тем более Хабаровск борется за место в плей-офф. «Амур» давно там не был, и сейчас у них есть реальные шансы с учетом того, что они разыграют целых 20 очков в матчах с «Адмиралом». Это очень-очень сложный вопрос.
Да, у нас была попытка, был диалог. Только кто будет отпускать своего первого номера в такой ситуации? Мы пытаемся и ищем варианты, потому что Стас Галимов получил травму. Но вы и сами знаете, что рынок пуст. Если нам удастся найти хотя бы второго вратаря, то это будет очень неплохо. Однако я не могу сказать: «Вот я пришел и точно найду вратаря». Это крайне тяжело.
На импортном рынке практически никого нет. Нам постоянно предлагают каких-то непонятных ребят из ист-коста, из чемпионата Словакии. Но, опять же, это большой риск. Чем они могут нам помочь? Я не знаю. С учетом нынешней политической ситуации смысла искать вратарей в Финляндии и Швеции просто нет.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|41
|33
|8
|69
|2
|Локомотив
|40
|24
|16
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|40
|18
|22
|44
|8
|Динамо Мн
|40
|17
|23
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|41
|14
|27
|32
|11
|Сочи
|38
|5
|33
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|39
|28
|11
|59
|2
|Металлург
|39
|24
|15
|52
|3
|Сибирь
|42
|24
|18
|51
|4
|Сал. Юлаев
|39
|21
|18
|49
|5
|Адмирал
|40
|22
|18
|49
|6
|Авангард
|39
|21
|18
|46
|7
|Ак Барс
|39
|18
|21
|43
|8
|Амур
|38
|16
|22
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|39
|17
|22
|35
|11
|Трактор
|41
|15
|26
|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -