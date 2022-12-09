Хабибулин: «Крылов даст фору многим экспертам, которые выносят оценку «Авангарду»

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал в интервью «СЭ» о взаимоотношениях с председателем совета директоров клуба Александром Крыловым.

— Как и когда вы познакомились с Крыловым?

— Уже не помню нюансы. Был период, когда после «Сочи» я остался без работы. Знал, что Александр Владимирович ищет советника. Меня порекомендовали ему, и после нескольких бесед мне поступило предложение занять эту должность.

— Насколько у вас с ним одинаковое видение хоккея? У вас вообще бывают споры?

— Одинакового видения добиться тяжело. Знаете, бытует мнение, что высшие руководители не разбираются в хоккее. Думаю, в этом плане Александр Владимирович прилично понимает игру. Он и сам когда-то играл в хоккей. Многим нашим экспертам, которые выносят нам оценки, он даст фору. Пусть не складывается мнение, что это человек со стороны. Это абсолютно не так. Он разбирается в хоккее и довольно дотошно смотрит на многие нюансы.

Да, есть вещи, на которые мы смотрим по-разному. Наглядный пример — обсуждение кандидатуры Гудачека. В этой ситуации я поддержал Алексея Волкова. Хотя и прекрасно понимал, что это не вратарь топ-уровня. Но с учетом проблем со здоровьем у Галимова я тоже думал, что этот человек каким-то образом сможет нам помочь. Однако Крылов наложил вето на это решение. И, думаю, он оказался прав. Сейчас я уже не уверен, что Гудачек чем-то помог бы нам.

Иногда мы смотрим в одну сторону, иногда — в разные. Если с моей стороны последует какой-то веский аргумент и я смогу убедить его, то он в любой ситуации согласится со мной. Сразу скажу: Крылов непростой руководитель и достаточно импульсивный человек. Есть моменты, когда из него вырывается довольно много эмоций. Особенно когда команда проигрывает — в таких ситуациях на глаза ему лучше не попадаться.