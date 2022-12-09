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Хабибулин: «Крылов даст фору многим экспертам, которые выносят оценку «Авангарду»

Генеральный менеджер «Авангарда» рассказал о взаимоотношениях с Крыловым
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал в интервью «СЭ» о взаимоотношениях с председателем совета директоров клуба Александром Крыловым.

— Как и когда вы познакомились с Крыловым?

— Уже не помню нюансы. Был период, когда после «Сочи» я остался без работы. Знал, что Александр Владимирович ищет советника. Меня порекомендовали ему, и после нескольких бесед мне поступило предложение занять эту должность.

— Насколько у вас с ним одинаковое видение хоккея? У вас вообще бывают споры?

— Одинакового видения добиться тяжело. Знаете, бытует мнение, что высшие руководители не разбираются в хоккее. Думаю, в этом плане Александр Владимирович прилично понимает игру. Он и сам когда-то играл в хоккей. Многим нашим экспертам, которые выносят нам оценки, он даст фору. Пусть не складывается мнение, что это человек со стороны. Это абсолютно не так. Он разбирается в хоккее и довольно дотошно смотрит на многие нюансы.

Да, есть вещи, на которые мы смотрим по-разному. Наглядный пример — обсуждение кандидатуры Гудачека. В этой ситуации я поддержал Алексея Волкова. Хотя и прекрасно понимал, что это не вратарь топ-уровня. Но с учетом проблем со здоровьем у Галимова я тоже думал, что этот человек каким-то образом сможет нам помочь. Однако Крылов наложил вето на это решение. И, думаю, он оказался прав. Сейчас я уже не уверен, что Гудачек чем-то помог бы нам.

Иногда мы смотрим в одну сторону, иногда — в разные. Если с моей стороны последует какой-то веский аргумент и я смогу убедить его, то он в любой ситуации согласится со мной. Сразу скажу: Крылов непростой руководитель и достаточно импульсивный человек. Есть моменты, когда из него вырывается довольно много эмоций. Особенно когда команда проигрывает — в таких ситуациях на глаза ему лучше не попадаться.

Рашид Хабибулин и&nbsp;Александр Крылов. «Когда проигрываем, на глаза Крылову лучше не попадаться». Интервью нового генменеджера «Авангарда»

ХК Авангард
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3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
11 Трактор 41 15 26 35
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Сал. Юлаев – Авангард
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 - : -
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Ак Барс – Куньлунь
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Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
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