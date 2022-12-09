Хабибулин: «Предлагал Крылову Ялонена на случай ухода Хартли. Но сейчас он бы не принял наше предложение»

Генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин рассказал «СЭ» о том, кем предлагал заменить Боба Хартли на посту главного тренера омской команды.

— Ялонена в России всегда воспринимали как спокойного демократичного тренера. Вы же в бытность селекционером «Торпедо» описывали его как довольно жесткого человека.

— Могу провести параллель. Кари чем-то похож на Боба — они примерно одинаковые. Только Карри, может быть, чуть-чуть подемократичнее. Но у него был микс советского и европейского стилей.

Помню, что он постоянно что-то писал в такую толстую тетрадь. Но в то же время постоянно пользовался компьютером. Ялонен — трудоголик. В 7 утра у него все уже должны быть на рабочем месте, в 7.15 должен начинаться разбор. Я даже как-то спросил: «Карри, ты постоянно что-то пишешь». Он посмеялся и ответил: «Юрзи. Это я у него научился. Он тоже много писал».

Мы до сих пор с ним переписываемся. У нас с ним очень хорошие рабочие отношения. Он же сейчас живет в Праге и работает со сборной Чехии. Даже был момент, когда я предлагал его Крылову на случай ухода Боба. К сожалению, в силу политических факторов он бы сейчас не принял наше предложение.