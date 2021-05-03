Генменеджер «Авангарда» прокомментировал возможность подписания Никиты Гусева

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал возможность подписания контракта с нападающим «Флориды» Никитой Гусевым.

— Мы открыты для разных вариантов. Сейчас посмотрим, как будут обстоять дела с переподписанием игроков. Мы не закрываем ни одной возможности перед ребятами, которые хотят вернуться. Но их не так много. Эти имена и фамилии всем известны. Нам было бы интересно рассмотреть Гусева, если он задумается о КХЛ. Но его агент уже говорил, что для Никиты в таком случае приоритетом станет вариант с возвращением в СКА. Гусев — очень квалифицированный игрок, который может нам помочь. Если к нам обратятся с его кандидатурой, мы не будем закрываться. Но есть потолок зарплат. Поэтому будем планомерно рассматривать каждую кандидатуру, — заявил Волков.

(Михаил Зислис)

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