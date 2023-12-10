Генменеджер «Авангарда» Курьянов — о трансферах: «Вея не отпустил клуб, работа по Жафярову продолжается»
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал «СЭ» о селекционных планах клуба в дедлайн.
— Жафяров, Бердин, Заседа. Стоит ли ждать приятных сюрпризов в этом направлении?
— Мы над этим работаем. В наших списках присутствуют фамилии, которые вы назвали. Есть и другие. По Жафярову «Ак Барс» знает нашу позицию. Здесь получается такой пинг-понг. Наша задача — вытащить игроков, которые нам нужны, с наименьшими потерями. Вопрос не закрыт.
Иногда для совершения сделки нужно месяц потратить. В паузу будет проще решать вопросы.
— По Вею тема закрыта?
— Да, но она не связана с вопросом перевода денег, как поспешили написать ваши коллеги. Если бы мы договорились с «Мангеймом» о переходе, то по финансам все бы решили. Это не проблема даже в нынешних условиях. Теперь к сути. В чемпионате Германии другой регламент. И если клуб заявил легионера, то потом не может на его место взять нового. Количество лицензий для иностранцев на сезон ограничено. Хозяин «Мангейма» — очень богатый человек. Он сказал, что ему деньги не нужны, а необходим игрок. Вей на сегодняшний день является одним из лучших бомбардиров своей команды и лиги в целом. На этом вопрос закрыт. Плюс надо учитывать отношение к русским. Мы долго общались на тему Вея и вели переговоры, но обратной связи в плане того, что бы немцы хотели бы видеть взамен, со стороны «Мангейма» не получили.
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|25
|13
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|4
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|24
|16
|51
|5
|СКА
|39
|25
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|6
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|46
|7
|Северсталь
|39
|17
|22
|41
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|40
|14
|26
|32
|11
|Витязь
|40
|13
|27
|31
|19.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|19.12
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|
Лада – Сибирь
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|19.12
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|19.12
|19:30
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СКА – Сочи
|- : -
|19.12
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
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