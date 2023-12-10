Антон Курьянов: «Авангард» и Буше заинтересованы в продлении контракта»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов сообщил «СЭ», что вероятность подписания нового соглашения с американским форвардом Ридом Буше высока.

— Рид Буше и Райан Спунер проводят отличный сезон. У вас было общение с их агентом Алешей Пилко о продлении контрактов?

— По Буше нам все понятно. Мы не хотим, чтобы он уезжал, а он не хочет уезжать от нас. В ближайшее время, надеюсь, этот вопрос закроем. Что касается Спунера, то, наверное, мы посмотрим, как проявит себя в плей-офф.