Генеральный менеджер «Динамо» рассказал об усилении клуба перед дедлайном
09:40
Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» рассказал о возможном усилении клуба перед дедлайном.
— Сколько денег «Динамо» готово потратить на новичков?
— Готовы хорошо потратиться. По цифрам сложно ответить.
— Деньги есть?
— Да, есть.
— Ждать в ближайшие дни кого-то?
— Мы работаем. Надеюсь, что до дедлайна что-то будет точно.
— Это иностранец или русский?
— Мы работаем и по русским, и по иностранцам. Вы же знаете, что русских у нас не так много ребят. Многих нереально получить из другого клуба. Даже за компенсации, никто так просто не отдаст русских ребят. Как появляются варианты внутри чемпионата, в Европе, мы сразу реагируем.
«Динамо» лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками в 39 матчах.
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