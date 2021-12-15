Генеральный менеджер «Динамо» рассказал об усилении клуба перед дедлайном

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» рассказал о возможном усилении клуба перед дедлайном.

— Сколько денег «Динамо» готово потратить на новичков?

— Готовы хорошо потратиться. По цифрам сложно ответить.

— Деньги есть?

— Да, есть.

— Ждать в ближайшие дни кого-то?

— Мы работаем. Надеюсь, что до дедлайна что-то будет точно.

— Это иностранец или русский?

— Мы работаем и по русским, и по иностранцам. Вы же знаете, что русских у нас не так много ребят. Многих нереально получить из другого клуба. Даже за компенсации, никто так просто не отдаст русских ребят. Как появляются варианты внутри чемпионата, в Европе, мы сразу реагируем.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 54 очками в 39 матчах.

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