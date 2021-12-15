Генеральный менеджер «Динамо»: «Мы делали предложение Комарову»

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» признался, что клуб делал предложение Лео Комарову, который в итоге перешел в СКА.

— Было конкретное предложение Леониду, — сказал Сопин. — Это я могу официально сказать. Мы еще с лета общались с ним и с его агентом лично. Конкретное предложение мы озвучивали, оно было очень достойное. Опять же, лучше у Лео спросить. Он сказал, что для семьи будет лучше, что он будет в Питере. А финансовую сторону я не знаю. Просто знаю три-четыре команды, которые делали ему предложение.

15 ноября СКА подписал контракт с Лео Комаровым до конца апреля 2023 года. Финн выступал за московское «Динамо» с 2009 по 2014 год.

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