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Генеральный менеджер «Динамо»: «Слухи об обмене Шипачева и Войнова — грязные инсинуации»

Генеральный менеджер московского «Динамо» опроверг слухи о возможном обмене Шипачева и Войнова
10:00
Вадим Шипачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Шипачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о возможном обмене защитника Вячеслава Войнова и форварда Вадима Шипачева.

Ну, это какие-то грязные инсинуации на самом деле, потому что официально с этим никто не обращался. Вокруг больших хоккеистов всегда ходят какие-то слухи, разговоры.

— К вам, может, и не обращался никто официально, но клуб практически официально обращался к другим клубам с предложением купить Шипачева или Войнова, обменять.

— Но лично я не обращался, это точно. Кто еще мог из нашего клуба обратиться?

— Сафронов?

Ну, это надо у Андрея Николаевича спросить.

В нынешнем сезоне Шипачев набрал 57 (21+36) очков в 39 матчах, у Войнова 23 (5+18) очка.

Полностью интервью Алексея Сопина читайте здесь

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