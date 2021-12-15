Алексей Сопин — об усилении клуба перед дедлайном и руководстве.

Московское «Динамо» лидирует в Западной конференции, набрав 54 очка в 39 матчах к перерыву на Кубок Первого канала. Лидерство условное: столько же очков у СКА и «Йокерита». Но первую часть сезона для динамовцев можно назвать успешной.

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал слухи об обмене Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, рассказал о возможном усилении и совершенных обменах и приобретениях.

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За спортивную политику отвечаю я

— Понятно, что вы довольны результатом. Довольны ли вы игрой «Динамо»?

— Лично я — да, доволен. Понятное дело, что всегда хочется чего-то большего, но мне кажется, что сейчас все на достаточно хорошем уровне: и игра, и результат.

— Что была за история с обменом Шипачева и Войнова?

— Ну это какие-то грязные инсинуации на самом деле, потому что официально с этим никто не обращался. Вокруг больших хоккеистов всегда ходят какие-то слухи, разговоры.

— К вам, может, и не обращался никто официально, но клуб практически официально обращался к другим клубам с предложением купить Шипачева или Войнова, обменять.

— Но лично я не обращался, это точно. Кто еще мог из нашего клуба обратиться?

— Сафронов?

— Ну это надо у Андрея Николаевича спросить.

— Говорят, что вы — человек Сафронова. Я хотел бы понять, насколько его влияние на вас сказывается в плане принятия каких-то решений?

— Всю ответственность несу я: и за трансферы, и за какую-то спортивную политику нашу. Я самостоятельная фигура, поэтому ответственность за всю ситуацию на мне.

Скудный рынок и подписание Белова

— Почему обменяли Чебыкина в «Спартак»?

— Он забил шесть голов в начале сезона, но в целом то, что тренерский штаб хотел от него видеть, просил и требовал, Николай не всегда выполнял. Может быть, он игрок верхних звеньев, та роль, какая отдавалась ему в «Динамо», была не совсем для него. Искали разные варианты, это не было необдуманным решением, в итоге получилось договориться со «Спартаком».

— Чебыкин сам удивлен?

— Мне кажется, Коля, судя по тому, как мы прощались в раздевалке на арене «Динамо», испытал такое облегчение. Это мое мнение, возможно, это не так.

— Вызвали сомнения подписания иностранцев: О'Делл, Ведин. Да, О'Делл сейчас смотрится неплохо, Ведин набирает очки, но чемпионские ли это игроки?

— Ситуация такова, иногда приходится работать и жить в текущей ситуации. Мы знали потенциал Эрика, он очень сильный двусторонний центральный нападающий, может сыграть и с края. Хорош в атаке, в обороне тоже качественно играет. Единственный вопрос был в травме, которая его преследовала. Меня привлекло то, что он пошел на определенные условия, чтобы доказать и вернуться на свой уровень в КХЛ, а не ехать куда-то в Европу. У него были предложения из Швейцарии, он хотел выйти на высокий уровень в Европе. По-моему, это добавило ему каких-то очков в плане принятия решения, чтобы мы его взяли. Он здорово выглядит в этом сезоне.

Что касается Антона Ведина, мы понимали, что он может освободиться в Новосибирске. Этот игрок тоже брался на определенную роль в команде. Может быть, немного абстрактно, но он работяга. Если посмотреть со стороны, он выполняет много черновой работы — борется за шайбу, сохраняет в зоне атаки, отрабатывает в обороне. Мы просто понимали, что, наверное, не будет много очков, много голов, но мы бы хотели приобрести человека, который будет выполнять большое количество работы. Такой игрок необходим в том же звене Шипачева.

— Сейчас да, вопросов нет, смотрим на Антона и видим результат. Но вы же за кубок боретесь. Вот в чем беда.

— Когда «Динамо» за кубок боролось, были все суперзвезды или нет? Звезд там поднимали. Здесь может быть как раз какая-то шестеренка, которая необходима в этом механизме, которая может встать на свое место и сыграть здорово. Опять же, тут еще надо понимать соотношение «цена-качество». Сами прекрасно понимаете, что рынок не такой огромный, если разговаривать с европейскими командами, все хотят огромные выкупы за хоккеистов. Поэтому рынок достаточно скудный.

Приходилось подстраиваться под ситуацию. Опять же, мы в октябре столкнулись с определенными проблемами, с травмами. Использовали много молодых. Надо понимать, что молодежь играет не всегда стабильно: выдают шикарный матч, потом может быть спад. Поэтому усиление тем же Антоном Ведином нам было необходимо. Нам нужна была свежая кровь здесь и сейчас, в конкретном моменте.

— Почему вы подписали Антона Белова, который, будучи игроком СКА, оскорблял болельщиков «Динамо»?

— Знаю, что у него было два конкретных предложения, и мы его, можно сказать, перехватили, он буквально уже ехал в другую команду. Опять же, нам было необходимо усиление здесь и сейчас.

Я играл тогда в «Динамо», и оскорблений почти не помню. Были какие-то скандалы, но это всегда можно вырвать из контекста, думаю, что динамовцы тоже как-то могли называть болельщиков питерских. Он дал интервью, извинился перед болельщиками, пытался объяснить какие-то вещи.

Предложение Комарову и будущие трансферы

— Ищете ли вы иностранного вратаря?

— Мы ищем, но понимаем, что вариантов практически нет ни на европейском рынке, ни тем более на североамериканском. Мы постоянно находимся в каком-то поиске, постоянно смотрим рынок, команды. Можно посмотреть не только на «Динамо», в разрезе всей лиги, что есть определенные проблемы вообще с легионерами, с любыми хоккеистами, с вратарями тем более. Трансферные движения остановятся 27 декабря. Ищем, ищем. Все на контрактах, все подписаны, плюс определенный отпечаток накладывает пандемия. То, что у нас сейчас в КХЛ контракты не столь привлекательны для европейцев, как несколько лет назад, ни для кого не секрет.

— Была ли возможность побороться за Комарова?

— Боролись. Было конкретное предложение Леониду. Это могу официально сказать. Мы еще с лета общались с ним и с его агентом лично. Конкретное предложение мы озвучивали, оно было очень достойное. Опять же, лучше у Лео спросить. Он сказал, что для семьи лучше, если он будет в Питере. А финансовую сторону я не знаю. Просто знаю три-четыре команды, которые делали ему предложение.

— Взяли вратаря Кульбакова после просмотра в «Витязе». Где он сейчас?

— Кульбаков у нас ездил в сборную, после этого приболел. Сейчас буквально неделю только тренируется. Поэтому думаю, что после паузы мы его увидим.

— Пожалели о том, что фарм-клуб исчез?

— Понятное дело, так получилось. Конечно, когда был фарм-клуб, это было шикарно. Но сейчас у нас ситуация поменялась, приходится подстраиваться под нее.

— Собираетесь ли организовывать фарм-клуб в следующем году?

— Официально такой информации нет, но я слышал, что идеи возрождения у руководства есть. Пытаемся сейчас более тесно работать с «Динамо» Санкт-Петербургом.

— Но у вас очень плохие отношения с ними пока что.

— Здесь нужно сделать определенную скидку, мы должны понимать, что мы потеряли фарм-клуб. У них была тоже команда набрана уже на текущий момент. Наверное, было бы этически не очень правильно людей, которые подписаны на контракты ВХЛ в Санкт-Петербурге, выгонять или расторгать. Но мы пытаемся сейчас более тесно сотрудничать, потому что в ходе сезона мы уже поняли, что и как. Только вчера было большое совещание в Санкт-Петербурге. Мы пытаемся разговаривать, договариваться и работать в одном едином русле на благо команды КХЛ.

— Сколько денег «Динамо» готово потратить на новичков?

— Готовы хорошо потратиться. По цифрам сложно ответить.

— Деньги есть?

— Да, есть.

— Ждать в ближайшие дни кого-то?

— Мы работаем. Надеюсь, что до дедлайна что-то будет точно.

— Это иностранец или русский?