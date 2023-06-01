Генменеджер «Динамо» Сопин: «Гусев уехал в отпуск, после возвращения что-то станет ясно»

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин поделился мнением о будущем форварда Никиты Гусева.

Ранее «СЭ» сообщал, что нападающий с большой долей вероятности продолжит карьеру в составе бело-голубых.

«Мы общались в начале мая с его агентом. Но перенесли дальнейший разговор на более поздний срок, поскольку Никита уехал в отпуск за границу. Он должен вернуться. Наверное, после этого что-то станет ясно», — цитируют Сопина «Известия».

В сезоне-2022/23 Гусев провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков.