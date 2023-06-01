Генменеджер «Динамо» Сопин: «Не думаю, что руководство будет против, если мы немного превысим бюджет»

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин ответил на вопрос, зависит ли утверждение бюджета клуба от потенциальной сделки по переходу форварда Никиты Гусева.

«Нет. Пока у нас все достаточно скромно. Мы не вываливаемся даже за прошлогодний бюджет. А если осуществим все свои планы и задумки, то прошлогодний бюджет несильно превысим. Опять же, если совет директоров одобрит все наши идеи. Мы работаем в этом направлении, предоставляем справки, какой бюджет нужен под какой результат. У «Динамо» хорошие адекватные руководители, которые понимают суть вопроса. Я не думаю, что они будут против, если мы чуть превысим бюджет, но при этом гарантированно усилим состав», — цитируют Сопина «Известия».

Ранее «СЭ» сообщал, что Гусев с большой долей вероятности продолжит карьеру в составе бело-голубых.