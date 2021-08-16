Генеральный менеджер «Авангарда» прокомментировал уход тренера Шафранова в СКА

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал о причинах перехода в СКА тренера по большинству Константина Шафранова.

— Уход Шафранова в СКА — большая неудача, учитывая отношения двух клубов?

— Антагонизма к СКА у нас нет. Соперничество есть только в спортивном плане. Это топ-клуб, который финансируется одним с нами спонсором. Любой тренер по окончании контракта может выбрать себе место работы, где ему больше нравится. Я могу только догадываться, какие финансовые условия в Санкт-Петербурге предложили Константину. Видимо, они его устроили. Мы очень хотели оставить Шафранова и предлагали контракт на два года с очень достойной суммой. Для нас стало сюрпризом, что он оказался в СКА транзитом через сборную. Но мы с уважением относимся к его выбору. Никаких обид и камней за пазухой. Он проделал отличную работу в «Авангарде» и внес лепту в выигрыш Кубка Гагарина.

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