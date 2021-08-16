Московское «Динамо» в товарищеском матче победило «Адмирал» со счетом 2:1. Встреча прошла на базе бело-голубых в Новогорске.

Голы в составе бело-голубых забили Оскар Линдберг и Владислав Ефремов. У владивостокского клуба отличился защитник Данила Паливко.

В предстоящем сезоне КХЛ, который стартует 1 сентября,

«Динамо» в первом матче КХЛ 3 сентября дома сыграет с минскими одноклубниками. «Адмирал» 2 сентября сыграет в гостях со «Спартаком».