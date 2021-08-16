У «Авангарда» осталось 35-40 миллионов под потолком зарплат

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков в интервью «СЭ» рассказал о трансферной политике клуба и объяснил причину обмена Рида Буше в «Локомотив».

— В межсезонье «Авангард» покинуло несколько техничных нападающих. Согласитесь, что в двух ведущих звеньях не хватает как минимум одного такого игрока?

— Мы были бы рады приобрести кого-то еще под топ-6. Такую опцию на будущее сохраняем. Но на данный момент после просмотра первых матчей состав нас устраивает. Даже те ребята, которые выходят в ведущих тройках, хорошо понимают концепцию правильной игры во всех трех зонах. Если на рынке появится человек, подходящий под наш топ-6, то «Авангард» обязательно рассмотрит эту кандидатуру.

— Год назад в сезон «Авангард» входил с почти полностью забитой платежкой, как обстоит дело в данный момент?

— У нас остался солидный задел. Для подписания квалифицированного игрока есть хорошая сумма.

— Речь примерно о 50 миллионах?

— Нет, свободных денег поменьше — 35-40 миллионов. Пространство для маневра есть. В это межсезонье формировали состав так, как хотели. Год назад пришлось делать некоторые вещи в экстренном порядке из-за жесткого потолка.

— Буше не оставили потому, что его новый оклад не вписался бы в структуру зарплат «Авангарда», ведь 75 миллионов, которые он получил в «Локомотиве», слишком много на фоне остальных игроков?

— Выигрыш Кубка Гагарина — всегда испытание и проверка для менеджера, потому что после успешного сезона все ребята хотят улучшить свои финансовые условия. Удовлетворить их в полной мере клуб не может. Наша философия состоит и в поддержании финансового баланса в раздевалке. Нет одного, самого дорогого игрока, на которого остальные постоянно будут оборачиваться. Типа давай, делай все сам, а мы тут посидим.

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