Генеральный менеджер «Ак Барса»: «Никаких мыслей об увольнении Знарка нет»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что руководство клуба не планирует увольнять главного тренера команды Олега Знарка.

«Как я говорил и раньше, никаких мыслей об увольнении Знарка нет. После поражения «Салавату Юлаеву» ничего не поменялось. Мы ему доверяем, он продолжает работать главным тренером», — цитирует «БИЗНЕС Online» Валиуллина.

Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля нынешнего года. В данный момент команда из Казани занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 22 очками в 22 матчах.

Казанский клуб проиграл 9 из 10 последних матчей.