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Сегодня, 12:18

Генеральный менеджер «Ак Барса»: «Никаких мыслей об увольнении Знарка нет»

Мария Гусева
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что руководство клуба не планирует увольнять главного тренера команды Олега Знарка.

«Как я говорил и раньше, никаких мыслей об увольнении Знарка нет. После поражения «Салавату Юлаеву» ничего не поменялось. Мы ему доверяем, он продолжает работать главным тренером», — цитирует «БИЗНЕС Online» Валиуллина.

Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля нынешнего года. В данный момент команда из Казани занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 22 очками в 22 матчах.

Казанский клуб проиграл 9 из 10 последних матчей.

Источник: https://sport.business-gazeta.ru/news/278970
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КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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