Джон Гилмор — о матче с ЦСКА: «Это большая игра не только для меня, но и для команды»
Защитник минского «Динамо» Джон Гилмор поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.
«Это большая игра не только для меня, но и для команды. Надо показать командную работу и победить. КХЛ такая лига, где каждый матч надо проводить с максимальным старанием и концентрацией. В игре с любым соперником можно рассчитывать на победу только в том случае, если играешь с полной самоотдачей и четко по плану, который подготовили тренеры. Поэтому надо сделать все необходимое и действовать по нашей системе», — цитирует пресс-служба клуба Гилмора.
Минское «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка. ЦСКА располагается на 2-й строчке — 31 очко.
Матч ЦСКА — «Динамо» Минск пройдет сегодня, 27 октября. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.
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|2
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|2
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|14
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|14
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|29
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|Локомотив
|22
|13
|9
|29
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|24
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|23
|11
|12
|27
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|23
|9
|14
|23
|9
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|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь
|24
|8
|16
|19
|11
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|21
|3
|18
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|В
|П
|О
|1
|Металлург
|23
|16
|7
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|31
|3
|Сал. Юлаев
|22
|14
|8
|31
|4
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|23
|12
|11
|26
|5
|Барыс
|23
|11
|12
|23
|6
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|7
|Ак Барс
|22
|9
|13
|22
|8
|Трактор
|23
|9
|14
|21
|9
|Авангард
|22
|9
|13
|20
|10
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|19
|11
|Амур
|21
|6
|15
|16
|27.10
|12:00
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Амур – Северсталь
|- : -
|27.10
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|27.10
|19:30
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ЦСКА – Динамо Мн
|- : -