Генменеджер «Ак Барса»: «Мы попали в яму»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» прокомментировал последние результаты команды. Казанцы проиграли шесть из восьми последних матчей.

— Вас не беспокоит то, что команда плохо играет в последнее время?

— Все команды играют неровно, мы в том числе попали в яму. Декабрьская пауза даст нам время хорошо поработать, свежая кровь, которая вливается, должна сказаться положительно.

«Ак Барс» занимает пятое место на «Востоке» (42 очка в 35 играх).