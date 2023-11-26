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Сегодня, 20:27

«Динамо» — «Динамо»: видеообзор матча КХЛ

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«Динамо» и «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Минске 26 ноября. Гости победили со счетом 4:1.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Московское «Динамо» единолично возглавило турнирную таблицу Западной конференции.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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1 Металлург Мг 36 24 12 52
2 Авангард 34 22 12 47
3 Лада 36 19 17 46
4 Сал. Юлаев 35 21 14 43
5 Ак Барс 35 20 15 42
6 Автомобилист 36 19 17 42
7 Трактор 35 18 17 40
8 Сибирь 35 16 19 37
9 Амур 35 14 21 34
10 Нефтехимик 35 14 21 34
11 Барыс 35 10 25 27
12 Адмирал 33 9 24 25
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 35 24 11 51
2 Спартак 36 23 13 49
3 Локомотив 33 21 12 44
4 Торпедо 35 20 15 43
5 СКА 34 21 13 42
6 ЦСКА 34 19 15 40
7 Северсталь 35 15 20 35
8 Динамо Мн 34 15 19 34
9 Сочи 36 14 22 30
10 Куньлунь РС 37 12 25 29
11 Витязь 35 12 23 28
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Динамо Мн – Динамо М
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