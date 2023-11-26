«Назначение Билялетдинова не ошибка». Интервью генменеджера «Ак Барса» — о спаде команды и новичках
«Ак Барс» считался главным фаворитом нынешнего сезона — в анонимном опросе руководителей клубов КХЛ сразу 12 человек из 21 поставили на то, что казанский клуб выиграет Кубок Гагарина. Но пока не все идет по плану: «барсы» идут на пятом месте в Восточной конференции, проиграв шесть из восьми последних матчей. Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в интервью «СЭ» рассказал о том, планируется ли дальнейшее усиление команды и с чем связаны неудачные результаты казанцев в последнее время.
— Вы подписали Миллера, Барбера, видимо, будет Марченко. На этом селекция закончена?
— Нет, рассматриваем различные варианты, у нас месяц еще до дедлайна. Есть вакантная позиция легионера, так что все может быть.
— Решили, что будете делать с Жафяровым?
— Мы в диалоге. Завтра все может поменяться, шанс предоставят, а там уже от него все зависит.
— Вы говорили, что ищете варианты обмена Жафярова. Это уже приговор.
— Нет, почему? Если будет устраивающий нас вариант, то мы готовы к обмену.
— Так вы с чем останетесь? У Радулова, Кагарлицкого заканчиваются контракты.
— У нас появились Миллер, Барбер, да и до апреля есть время продлить контракты. Лямкина мы продлили, Юдин также продлит контракт на три года.
— Вас не беспокоит то, что команда плохо играет в последнее время?
— Все команды играют неровно, мы в том числе попали в яму. Декабрьская пауза даст нам время хорошо поработать, свежая кровь, которая вливается, должна сказаться положительно.
— У вас видно, что провал идет именно в системе и лучше уже не будет.
— Это мы посмотрим ближе к весне. Не паникуем, ситуация в принципе нормальная.
— Обмен Хенкеля — ваше решение?
— Наше общее. Крис нам много отдал, но в последнее время много не использовался. Играет тот же молодой Альметкин. Нужно было в том числе встряхнуть команду, пришлось обменять Криса.
— Войнов будет обменян?
— На кого?
— Не знаю, но он у вас не играет. И Билялетдинову он не нравится.
— Ну он же не девушка, чтобы нравиться.
— В общем, вы не признаете ошибку с назначением Билялетдинова?
— Нет. Я и в том году не признавал ошибку с назначением Знарка. Весна все покажет.
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