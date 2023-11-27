Кудашов — о победе над минским «Динамо»: «Некоторые удаления были необязательными, это надо исправлять»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:1).

«Интересная игра получилась. Забили хорошие голы, в обороне сыграли надежно. Но меньшинства у нас было много, некоторые удаления были необязательными. Это надо исправлять. А так — провели целостную игру. Хороший выходной, еще и очки набрали. Довольны игрой. Гол в меньшинстве, думаю, стал ключевым в этом матче. Обе игры в Минске были сложными. Прошлая игра до последнего играла в напряжении, в этот раз было тоже самое», — приводит слова Кудашова официальный сайт КХЛ.

Московское «Динамо» набрало 51 очко и поднялось на первое место в таблице Западной конференции. Минское «Динамо» с 34 очками занимает 8-ю позицию.