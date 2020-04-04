Генеральный директор «Сибири» назвал три главных преимущества главного тренера команды Заварухина

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал о секрете успеха главного тренера команды Николая Заварухина.

— То, что Заварухин хороший методист — это действительно было известно, — рассказал Фастовский. — И это очень правильная и важная черта, которая принималась во внимание. Но надо же создать коллектив, создать рабочую обстановку, найти правильный баланс в отношениях с игроками, установить правильные отношения внутри тренерского штаба, который с каждым годом растет.

Сейчас это не просто два или три тренера, которых все видят на лавке. Их гораздо больше. И сейчас тренер — это другой уровень, другой подход, другой объем информации, который нужно переработать, чем еще несколько лет назад. Это все нужно собрать воедино, и объединить всех одной идеей. Я рассчитывал на то, что у Заварухина это получится. Но это не только его заслуга. Тут важно, чтобы все структуры клуба работали на результат при едином подходе. И в этом плане мы все друг другу оказывали помощь.

Он мог в любой момент обратиться за советом. Иногда и я отстаивал свою точку зрения вопреки общей тренерской позиции, иногда наоборот. И в этом мы друг другу доверяли. Это и есть составляющие успеха. Не могу сказать, что мы были единодушны по всем вопросам весь сезон. Так не бывает, да и не должно быть. Но у нас были те самые споры, в которых рождается истина. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Фастовского — здесь