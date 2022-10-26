Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» вспомнил о том, как учился в финансовом институте в Казани и сравнил столицу Татарстана с Уфой.

— Вы учились в Казани в финансовом институте. Почему уехали из Уфы?

— Я в Уфе окончил финансовый техникум, ушел в армию, вернулся в 1989 году — по сути, строилась новая страна. Конечно, я мечтал поступить в Ленинград, в финансовый университет. Приехал туда, мне все очень понравилось, конкурс был большим, срок обучения — пять лет. Понимал, что после армии будет сложно сдать математику на отлично, был большой риск не пройти конкурс и потерять еще один год. Тогда не было возможности подавать документы в несколько учебных заведений. Как раз в тот момент было принято решение о создании налоговых органов, и срочно требовалось подготовить специалистов. Поэтому было принято решение о сокращенном сроке обучения для выпускников финансовых техникумов. Такое обучение было организовано в Казанском финансово-экономическом институте. Там уже не изучали научный коммунизм и историю КПСС, а сразу переходили к специальным предметам. Срок обучения был три года. Понимал, что надо быстрее выпускаться и использовать появившиеся возможности в изменяющейся стране. Поэтому выбрал Казань.

— Сравните Казань тех лет с современной.

— Это был тихий ужас: повсюду грязь, трущобы в центре города, группировки, разборки. В общежитии было мало парней, порой мы устраивали баррикады и дежурили с ножами на входе — такие были времена. После того как получил диплом, в тот же день вечером уехал домой. Не мог там больше находиться. А через десять лет, когда приехал в командировку в Казань, то очень удивился — город стал совершенно другим. Сейчас, конечно, не сравнить. Был тяжелый период в жизни всей страны. Считаю, что прошел жесткую школу в Казани.

— В Уфе спокойнее было в то время?

— Да, в Уфе всегда спокойно было. У нас не было никаких группировок, бандитских разборок, город всегда был чистым. И люди, как мне казалось, были добрее и терпимее. Во всяком случае, я чувствовал себя безопаснее и спокойнее.

— Какой город сейчас лучше — Уфа или Казань?

— Если бы я был экспертом, то, конечно, сказал бы, что Казань как город лучше Уфы — это объективно. Однако значительной разницы нет. Еще во время учебы отвечал на этот вопрос тем, что сто лет назад Владимир Ильич Ленин учился в Казанском университете, а Уфа была местом политической ссылки Надежды Крупской. И мы за сто лет сдвинулись до сравнения между этими городами. В историческом смысле Уфа сделала большой шаг вперед. Казань тогда была старинным купеческим городом с высоким уровнем управления и образования, а Уфа — далекой провинцией. Мне очень нравится дореволюционная архитектура Казани, очень много красивых отреставрированных зданий. Этого мне в Уфе не хватает. Тем не менее Уфа для меня самый замечательный город, в котором очень много хороших людей.