Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о том, почему ведет свой Telegram-канал и как относится к критике болельщиков.

— Вы активно ведете Telegram-канал. Как относитесь к критике?

— Наверное, это правильно, когда болельщики могут напрямую высказывать свои претензии к руководителю клуба. Мы, кстати, заметили, что после этого значительно сократилось количество негатива в клубных соцсетях. Всегда же лучше обращаться к источнику проблем. Болельщики нашего клуба, которые критикуют нас, получили такую возможность.

Уверен, что все они добрые люди. В большинстве своем это действительно искренне переживающие за клуб люди, но есть и просто люди несчастливые. Злых людей нет. Если бы с ними поговорить, я уверен, что они резко изменились бы.

— Видели высказывание Владимира Плющева, что команде надо помогать трансферами, а не телеграмом?

— Владимир Анатольевич — уважаемый человек, часто читаю его очень грамотные экспертные мнения, не всегда с ним соглашаюсь, но, наверное, в данном случае, все, что он сказал в отношении «Салавата Юлаева», очень правильно.