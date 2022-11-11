Тренер «Спартака» Заварухин: «Все вопросы о моем назначении — к руководству клуба»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

«Серия поражений у нас затянулась, с ребятами переговорили, объяснили, как им лучше сыграть и прервать ее. Самое главное — парни нас услышали, сыграли и за вратаря. Мы довольны результатом.

Изначально делали акцент на том, чтобы исключить ненужные удаления, на силовые приемы в своей зоне и помощь нашему вратарю. Что касается неудачной серии, где-то была расслабленность с нашей стороны, где-то не везло. В матче с ЦСКА постарались исключить эти моменты.

Все вопросы о моем назначении — к руководству клуба», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Матч с ЦСКА стал для «Спартака» первым после отставки главного тренера Бориса Миронова, возглавлявшего команду с 2021 года.

Благодаря победе над ЦСКА «Спартак» прервал серию из шести поражений подряд в КХЛ.